В зоне боевых действий на Донбассе 8 января боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли рабочую бригаду, которая пыталась восстановить водоснабжение и ремонтировала участок водопровода «Горловка — Торецк».

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Первый обстрел произошел около 11:00. Чтобы избежать жертв и раненых, работы остановили. Впоследствии их восстановили в 12:00, но ненадолго. В штабе говорят, что несмотря на договоренности, около 14:00 боевики вновь открыли провокационный огонь из стрелкового оружия.

Рабочую бригаду и офицеров украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) вывели из зоны работ.

В штабе отмечают, что заранее спланировали проведение ремонта в районе населенного пункта Южное. Для этого через ОБСЕ получили письменные гарантии безопасности со стороны боевиков. Украина со своей стороны предоставила такие же «зеркальные» гарантии по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированных территориях.

Украинская сторона в СЦКК подготовила ноту в адрес СММ ОБСЕ по поводу указанных провокационных действий со стороны боевиков и считает их недопустимыми.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе вчера, 7 декабря, боевики 8 раз нарушали «всеобъемлющее перемирие». Обошлось без потерь и ранений со стороны украинских военнослужащих.