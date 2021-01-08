Во время действия усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января включительно киоски смогут продавать товары, которые разрешены постановлением правительства, как и другие магазины.
Такое разъяснение дал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.
Он отметил, что ограничения торговли ввели, чтобы уменьшить количество людей именно на торговых площадях. В то же время киоски приема клиентов не предусматривают, поэтому могут работать.
— Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, - отметил Максим Степанов.
Он добавил, что риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении.
Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.
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Во время действия усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января включительно киоски смогут продавать товары, которые разрешены постановлением правительства, как и другие магазины.
Такое разъяснение дал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.
Он отметил, что ограничения торговли ввели, чтобы уменьшить количество людей именно на торговых площадях. В то же время киоски приема клиентов не предусматривают, поэтому могут работать.
— Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, - отметил Максим Степанов.
Он добавил, что риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении.
Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.