Во время действия усиленного карантина в Украине с 8 по 24 января включительно киоски смогут продавать товары, которые разрешены постановлением правительства, как и другие магазины.

Такое разъяснение дал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что ограничения торговли ввели, чтобы уменьшить количество людей именно на торговых площадях. В то же время киоски приема клиентов не предусматривают, поэтому могут работать.

— Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками, - отметил Максим Степанов.

Он добавил, что риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении.

Напомним, что с сегодняшнего дня по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.