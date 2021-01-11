В Черниговской области заключенного подозревают в интернет-мошенничестве. Отбывая в колонии наказание за совершение имущественных преступлений, он продавал несуществующую сельскохозяйственную технику.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

– 30-летний местный житель на платформе объявлений обманул семерых граждан. Фигурант продавал несуществующую сельскохозяйственную технику, - указано в сообщении.

Главным условием покупки была предоплата, однако после получения денег подозреваемый блокировал покупателей и не выполнял взятые на себя обязательства.

– Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 150 тысяч гривен. Работники полиции провели обыск по месту отбывания наказания злоумышленником и изъяли мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности, - информируют правоохранители.

Фигуранту объявлено о подозрении по части 2 статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним, в киберполиции предупредили граждан, что моженники в интернете выманивают деньги под видом якобы предоставления государственных компенсационных выплат по 8 тысяч гривен.