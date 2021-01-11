Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало вакцинации от коронавируса в Турции. По его словам, кампания по вакцинации начнется уже на этой неделе.

Об этом шла речь во время обращения Эрдогана к нации после заседания правительства.

Как рассказал Эрдоган, вакцинация турецкого населения от коронавируса начнется уже в четверг или пятницу, 14-15 января. Вакцинация будет проходить в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, турецкий лидер не исключил ослабления карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

– Если количество заболевших снизится ниже определенного числа, мы, конечно же, будем постепенно ослаблять ограничения, как мы это делали ранее, - сказал он.

Напомним, исследователи Билькентского университета в Турции объявили о создании крайне точного экспресс-теста на коронавирус. Он, по словам разработчиков, дает результат с точностью 99% в течение 10 секунд.