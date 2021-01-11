Законопроект о статусе пленных, принятие которого блокирует монобольшиство, повторно зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность», уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

— За кого сегодня борется Украины? Кто занимается семьями заложников? Кто в постоянном контакте с их родителями и женами? Из-за деструктивной позиции РФ освобождение украинских пленников заблокировано, но власть могла бы больше заниматься защитой тех, кто прошел плен, — убеждена Ирина Геращенко.

Народный депутат подчеркнула, что государство должно взять ответственность за реабилитацию, помощь в юридической, социальную поддержку бывших пленных.

— В прошлом созыве мы приняли закон о статусе военнопленных и заложников в первом чтении, к сожалению, нынешний парламент заблокировал эту инициативу. Сегодня «Европейская Солидарность» вместе с коллегами из «Голоса» повторно зарегистрировали закон о статусе пленных — государство должно взять ответственность за реабилитацию, помощь в юридической защите и сопровождении подготовки исков против причастных к пыткам, социальную поддержку, — написала Ирина Геращенко.

Напомним, в декабре боевики заблокировали процесс обмена пленными. Они выдвинули требование, которое невозможно выполнить.