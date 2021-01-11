Журналисты-расследователи сообщают, что в Верховной Раде ряд нардепов работают на олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также рассказали, в чем заключается эта работа.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info

— Мы проанализировали действия нардепов и готовы с выводами — около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 — голосуют в интересах Ахметова, — заявили журналисты.

В расследовании говорится, что помощь народных избранников олигархам заключается в таких действиях: написание выгодных олигархам законопроектов; голосование за выгодные законопроекты; проваливание невыгодных голосований; подача поправок в законы; внесение представлений в Конституционный суд, иски в суды; заявления в правоохранительные органы; участие в парламентских следственных комиссиях; информационные атаки и кампании.

В качестве примера приводятся провальное голосование за назначение бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность министра энергетики, голосование за законопроект об «инвестнянях», информационную кампанию против экс-премьера Алексея Гончарука, представление в КСУ и другие.

Ранее сообщалось, что законопроект о статусе пленных, принятие которого блокирует монобольшиство, повторно зарегистрирован в парламенте.