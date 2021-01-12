Депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру с требованием проверить подлинность электронной подписи покойного Геннадия Кернеса под представлением относительно кандидатуры на должность секретаря горсовета.

Представительница «Слуги народа» обнародовала ответ прокуратуры об открытии уголовного производства по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов) по ее обращению.

По данным Алины Мустафаевой, неустановленные лица Харьковского горсовета подделали представление от имени Харьковского городского главы Геннадия Кернеса об избрании секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова с использованием электронной цифровой подписи Харьковского горсовета, которая выполнена не лично Геннадием Кернесом, по состоянию его здоровья, а другими лицами.

На тайном голосовании 9 декабря 2020 года секретарем Харьковского городского совета был избран первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

Его кандидатура была предложена мэром, который в то время находился в больнице в Германии. E-mail от Кернеса пришел 8 декабря и подписан его электронной подписью.

Напомним, в декабре 2020 года умер мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщил его друг бизнесмен Павел Фукс.