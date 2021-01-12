Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш хочет остаться на второй срок в должности.

Об этом пишет РБК.

Скорее всего Антониу Гутерриш официально сообщит об этом президенту Генеральной Ассамблеи ООН.

— Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал пяти постоянным членам Совета Безопасности, что он хотел бы остаться на второй срок, - отмечает издание.

Он вступил в должность 1 января 2017 года.

Напомним, ранее генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное положение из-за климата.