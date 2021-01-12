Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш хочет остаться на второй срок в должности.
Об этом пишет РБК.
Скорее всего Антониу Гутерриш официально сообщит об этом президенту Генеральной Ассамблеи ООН.
— Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал пяти постоянным членам Совета Безопасности, что он хотел бы остаться на второй срок, - отмечает издание.
Он вступил в должность 1 января 2017 года.
Напомним, ранее генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное положение из-за климата.
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш хочет остаться на второй срок в должности.
Об этом пишет РБК.
Скорее всего Антониу Гутерриш официально сообщит об этом президенту Генеральной Ассамблеи ООН.
— Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сказал пяти постоянным членам Совета Безопасности, что он хотел бы остаться на второй срок, - отмечает издание.
Он вступил в должность 1 января 2017 года.
Напомним, ранее генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное положение из-за климата.