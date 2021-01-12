Новым директором коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева стал Виктор Васильев, ранее занимавший должность коммерческого директора КП «Николаевводоканал».

Об этом сообщают НикВести.

29 декабря 2020 года Виктор Васильев подал декларацию кандидата на указанную должность за 2019 год. Он указал, что с 2017 года владеет жилым домом площадью 185,3 м2 в Николаеве. При этом, в декларации не указано никакого земельного участка, в том числе и того, на котором этот дом находится.

В разделе транспортных средств Виктор Васильев указал автомобиль Subaru Forester 2008 года выпуска, купленный им в 2012 году за 180 тысяч гривен, а также Mercedes-Benz gls-450 2018 года выпуска, купленным им в 2018 году за 980 тысяч гривен. Виктор Васильев хранит наличными 18 тысяч долларов. Никакого дохода ни Виктор Васильев, ни его супруга Анна Васильева в 2019 году, судя по декларации, не получили.

Известно, что Виктор Васильев родился в 1979 году. Трудовую деятельность начинал в 2001 году на должности инженера-программиста КП «Конто». С 2007 по 2015 год работал предпринимателем в Ялте, занимался ресторанным бизнесом.

В 2016 году Виктор Васильев участвовал в конкурсе на должность генерального директора КП «Николаевводоканал», после чего был назначен коммерческим директором этого предпряития. Об этом свидетельствует его декларация за 2016 год. Тогда он задекларировал доход в размере 107 тысяч 753 гривны от работы на коммунальном предприятии, а денежных активов у него было больше, чем сейчас - 100 тысяч долларов США.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, по состоянию на 12 января Виктор Васильев является директором коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.