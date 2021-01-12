Президент Украины Владимир Зеленский считает визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
– Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским, - сказала Владимир Зеленский.
Отметим, что 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину. Продолжается встреча глав государств в формате «с глазу на глаз», после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе.
После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре, на следующий день после президентских выборов.
16 ноября лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
|
Отцвели уж давно хризантемы в саду...Сергей Исаков
|
Шок, цирк та НевінчаннийСтанислав Мартиросов
Президент Украины Владимир Зеленский считает визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
– Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским, - сказала Владимир Зеленский.
Отметим, что 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину. Продолжается встреча глав государств в формате «с глазу на глаз», после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе.
После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре, на следующий день после президентских выборов.
16 ноября лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.