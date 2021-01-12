Президент Украины Владимир Зеленский считает визит руководительницы Республики Молдова Майи Санду началом новых отношений между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

– Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским, - сказала Владимир Зеленский.

Отметим, что 12 января начался официальный визит президента Молдовы Майи Санду в Украину. Продолжается встреча глав государств в формате «с глазу на глаз», после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе.

После завершения переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре, на следующий день после президентских выборов.

16 ноября лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.



