Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал и направил в Кабинет министров Украины обращение, в котором просит отметить запрет на работу непродовольственных магазинов и общепитов на время локдауна.

Соответствующее решение было принято членами исполкома в телефонном режиме во вторник, 12 января, сообщает издание Новости-N.

Как сказано в обращении, введенные Кабмином ограничения ущемляют конституционные права граждан Украины на работу, на отдых и социальную защиту. Кроме того, ухудшается экономическая ситуация в Николаеве, в бюджет не поступают налоговые сборы, увеличивается безработица.

В связи с вышеизложенным члены николаевского исполкома просят Кабинет министров отменить ограничения и разрешить предпринимателям вести свою деятельность.

Напомним, во вторник, 12 января, в Николаеве на площади перед городским советом прошла акция предпринимателей против локдауна и ужесточения карантинных ограничений.