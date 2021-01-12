Во вторник, 12 января, в Николаеве на площади перед городским советом началась акция предпринимателей против локдауна и ужесточения карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Протестующие предложили свой механизм решения их проблемы – в срочном порядке созвать заседание исполкома горсовета, можно и в телефонном режиме, на котором поддержать бизнес и разрешить работу всех торговых учреждений.

Предприниматели пообещали не покидать Соборную площадь до согласования их требований.

Всего в акции принимают участие около 300 человек.

Главный аргумент собравшихся – право на работу гарантируется Конституцией Украины, поэтому Постановление Кабмина не может отменить эту статью.

Также участники акции объявили, что они готовы на более радикальные и жесткие меры, мол, «у нас тут не Франция».

К ним вышел заместитель городского головы Юрий Андриенко, который напомнил, что городская власть не имеет полномочий отменять Постановления Кабмина. Он добавил, что «не смотря на мое личное отношение к этому документу, мы должны действовать в рамках закона».

На это протестующие предложили Юрию Андриенко пригласить их представителей в мэрию, чтобы те «помогли» чиновникам подготовить указанное решение исполкома.

В итоге Юрий Андриенко лишь пообещал, что подождет, пока собравшиеся подпишутся под их обращением, чтобы потом документ передать городскому голове Александру Сенкевичу.

В среду, 6 января, под стенами Николаевской облгосадминистрации собралось около 200 человек, которые представились физическими лицами-предпринимателями, они требовали от главы облгосадминистрации Виталия Кима передать Кабмину и президенту их требование об отмене усиления карантинных ограничений с 8 января.

Фоторепортаж

Фото: Дмитрий Булаш