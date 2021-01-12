Представитель России Дмитрий Козак заявил, что во время сегодняшних переговоров в Берлине советники «нормандской четверки» не договорились ни по одному вопросу. Поэтому, по его словам, советники договорились встретиться снова через две недели.

Об этом сообщило российское агентство «ТАСС».

Как рассказал российским журналистам Дмитрий Козак, сегодняшняя встреча в Берлине была откровенной и полезной, но договоренностей ни по одному из вопросов, так и не достигли.

Он добавил, что предстоящая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.

Как сообщалось, переговоры политических советников «нормандского формата» в Берлине, где участвовал глава Офиса президента Андрей Ермак, длились больше 5 часов.