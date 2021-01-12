Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к Службе безопасности Украины с просьбой разобраться с причинами протестов, которые охватили Украину после роста тарифов на газ и коммунальные услуги.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в депутатском корпусе.

По данным издания, на встрече с депутатами во вторник, 12 января глава правительства рассказал, что попросил СБУ и Антимонопольный комитет «разобраться в ситуации с протестами».

Премьер не исключил, что рост тарифов не является единственной причиной протестов. По мнению Шмыгаля, организаторы акций могут действовать с целью «политических манипуляций».

Напомним, акции протеста накануне прошли в Николаеве, Снигиревке, Баштанке, Первомайске. Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города.

Городской голова Первомайска Олег Демченко созывает на 13 января внеочередную сессию горсовета из-за повышения тарифов на природный газ и электроэнергию.