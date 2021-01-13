Государственный департамент Соединенных Штатов отменил все запланированные поездки на эту неделю, включая визит госсекретаря Майкла Помпео в Бельгию.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято в связи с передачей власти команде избранного президента Джо Байдена.

— Мы ожидаем от новой администрации список карьерных сотрудников, которые останутся на ответственных должностях в качестве исполняющих обязанности, пока Сенат не завершит процесс утверждения новых сотрудников. Мы отменяем все запланированные на эту неделю поездки, включая поездку госсекретаря в Европу, – говорится в заявлении Госдепа США.

Напомним, Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Полиция закроет доступ для публики на территорию здания Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Вход будет осуществляться по билетам.

Кроме того, Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия. Режим ЧП будет введен в связи с инаугурацией Джо Байдена и будет действовать до 24 января.