Президент Владимир Зеленский и его Офис не будут реагировать на американские санкции против представителя его же партии «Слуга народа» в парламенте Александра Дубинского.

Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии для «Радио Свобода»

— А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции «Слуга народа». Именно так правильно, — сказал Михаил Подоляк.

В то же время заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии LIGA.net заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции.

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что сейчас этот вопрос не был на повестке дня политической силы.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины. В сенционный список попали нардеп Александр Дубинский, а также другие люди, связанные с «пленками Деркача».