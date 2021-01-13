В Российской Федерации перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в Ростовской области.

Сообщается, что утром на трассе М4-Дон произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся.

– В результате двое человек погибли, трое пострадали, сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, - говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, всего в автобусе находились 15 человек. По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области, перевозчик, как и большинство пассажиров, - из отдельных районов Донецкой области (Украина). Автобус следовал из Москвы в оккупированный Донецк.

Также сообщается, что автобус перевернулся на мокрой трассе, но обледенения не было. По уточненным данным, водитель автобуса жив, он гражданин Украины.

Напомним, в результате столкновения большегруза с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье 11 января пострадали 50 военнослужащих, еще 4 погибли.