Власти планируют вернуть адаптивный карантин в Украине после окончания январского локдауна из-за коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передаёт издание Delo.ua.

Он напомнил, что с 8 по 24 января в Украине действует локдаун. В целом, режим карантина в стране установлен до 28 февраля 2021 года, заявил министр здравоохранения.

— У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений , – пояснил Максим Степанов.

Напомним, что ранее глава Минздрава сообщал, что массовую вакцинацию украинцев от коронавирусной болезни планируют начать в феврале 2021 года. Для этого Министерство здравоохранения проведет дозакупку вакцин.

Кроме того, Максим Степанов заявил, что если эффективность вакцины SinoVac окажется меньше 70%, Украине вернут деньги.