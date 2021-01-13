Кабинет министров Украины расширил круг тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в страну. Кабмин расширяет круг иностранных инвесторов, которые будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, пишет РБК.

Разрешение могут получить лица, которые прослужили в ВСУ больше трех лет. Они подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства.

Также такую возможность имеют иностранцы, которые пересчитывают с зарубежного счета не меньше 100 тысяч долларов на текущий счет предприятия, созданное этим иностранным инвестором в Украине.

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