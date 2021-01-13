Народные депутаты от парламентской фракции «Слуга народа» в прошлом году обеспечили 226 голосов только 16% принятых Верховной Радой законов.

Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины.

«В прошлом году только 16% законов было принято голосами монобольшинства... Депутаты «Слуги народа», имеющие права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов», — говорится в сообщении.

Как отмечают в КИУ, остальные законы не были бы приняты без голосов других депутатских фракций и групп. При этом абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами правящей команды: Президентом, правительством, народными депутатами монобольшинства.

По информации Комитета избирателей, показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются, начиная с начала работы ВР IX созыва. За год в монобольшинстве остались только 211 депутатов.

«Если в сентябре 2019 года за принятые законы в среднем голосовал 231 народный депутат «Слуги народа», то в сентябре 2020 года — 206 депутатов, а в декабре 2020 года — 211 депутатов», — говорится в сообщении.

Глава КИУ Алексей Кошель считает, что низкие показатели работы монобольшинства объясняются не только общим уменьшением посещения Рады в связи с коронавирусом, а прежде всего, «это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы».

Во внимание были взяты голосования за законы, принятые ВРУ за период с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года и подписанные Президентом. Учитывались результаты финального голосования, когда закон был принят в целом. Всего за год было принято 230 законов.

Ранее в КИУ сообщили, что во фракции «слуги народа» среди 247 народных депутатов 153 являются миллионерами. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобильшости.