Анна Замазеева

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева обратилась к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть решение Кабмина и возобновить льготы для жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, правительство не должно нарушать права людей, которые живут в 30-километровой зоне возле атомных станции, тем более в зимний период.

— Моя позиция по этому вопросу неизменна — сохранение льготного тарифа на электроэнергию для жителей 30-километровой зоны возле АЭС крайне важно! Поэтому, уже сегодня Николаевский областной совет подготовил и направит письмо Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с обоснованием важности продолжения реализации льготного тарифа, ведь это, прежде всего, социальная ответственность власти перед своими гражданами, — написала Анна Замазеева.

Напомним, Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки на электроэнергию. К такой категории относятся и жители Южноукраинска.