Повстанцы напали на столицу ЦАР ранним утром 13 января, но были отбиты провластными силами.

Об этом пишет Reuters.

Эскалация вооруженного конфликта в ЦАР началась после президентских выборов 27 декабря, на которых себя объявил победителем действующий президент Туадера, несмотря на заявления оппозиции о мошенничестве и фальсьфикациях со стороны власти.

— Повстанцы пришли в большом количестве, чтобы захватить Банги, но были решительно отброшены, - написал премьер-министр ЦАР Фирмин Нгребада в своем Facebook.

Источник Reuters утверждает, что повстанцы атаковали различные районы города, в том числе север города. Были слышны взрывы, вокруг города кружились вертолеты.

Источник ООН сообщает, что в нападении на город участвовали 200 повстанцев, которые расположились недалеко от города. Уже к 08:00 по Гринвичу бои в городе прекратились, его патрулировали силы безопасности и укомлектовали блокпостами на выездах.

— Мы слышали стрельбу с шести утра. Мы оставались дома. Паника. Мы боялись шальных пуль, - заявил Reuters житель северного Банги, не называя своего имени.

Мятежники не признали результатов выборов в прошлом месяце и пообещали взять Банги после того, как голосование прошло в небезопасной обстановке с многочисленными нарушениями, когда людям мешали голосовать в некоторых частях города.

Действующий президент ЦАР – союзник РФ, на территории страны добычей полезных ископаемых занимается ЧВК «Вагнера», владельцем которой считают Евгения Пригожина – «повара Путина».

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