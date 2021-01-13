Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев не прибегать к насилию. Он призвал жителей США помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

— В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие, — заявил Дональд Трамп.

Как сообщалось, Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Напомним, полиция закроет доступ для публики на территорию здания Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Вход будет осуществляться по билетам.

Кроме того, Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне, округ Колумбия. Режим ЧП будет введен в связи с инаугурацией Джо Байдена и будет действовать до 24 января.