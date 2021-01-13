Достаточное количество законодателей Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Новое Время.

Импичмент Трампа поддержали 232 законодателя. Теперь резолюцию, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, передадут на рассмотрение Сената.

Сенат соберется для рассмотрения резолюции не раньше 19 января. Возможно, заседание Сената по резолюции состоится уже после инаугурации Джо Байдена 20 января.

Демократы официально представили проект этой резолюции в Палате представителей 11 января.

Напомним, Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивала на необходимости объявления импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Она назвала Трампа угрозой для Соединенных Штатов.