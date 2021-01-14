Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поставила подпись под статьей об импичменте президента Трампа после того, как законодатели приняли этот документ большинством голосов.

Церемония подписания состоялась в присутствии членов Конгресса и журналистов, передает Укринформ.

— Сегодня путем двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Дональд Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны, но мы еще раз выполнили свою присягу защищать и отстаивать конституцию, — заявила Нэнси Пелоси.

Впрочем, она отметила, что такое развитие событий является трагическим для Соединенных Штатов.

— С грустью и разбитым сердцем - ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, — я подписываю статью об импичменте, — отметила глава Палаты представителей.

Теперь дело должно быть передано в Сенат, верхнюю палату Конгресса США.

Между тем лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что процесс импичмента не может быть завершен до инаугурации Байдена, назначенной на 20 января. В обращении к законодателям после голосования в Палате представителей он пояснил, что сенаторы могут собраться не ранее 19 января.

— Сенат проводил три судебных процесса по импичменту президента. Они продолжались 83 дня, 37 дней и 21 день. Даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и сразу получил развитие, окончательный вердикт не был бы принят прежде чем президент Трамп покинет пост, — подчеркнул Митч Макконнелл.

Как сообщалось, достаточное количество законодателей Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.