Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают, что второй год пандемии коронавируса может быть «даже сложнее» первого из-за динамики передачи и появления новых штаммов вируса.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан, передает Reuters.

— Начинается второй год этого (пандемии - прим.), и он может быть даже сложнее, учитывая динамику передачи и некоторые другие проблемы», - сказал Майк Райан.

Так, он предупреждает, что во время рождественско-новогодних праздников было обманчивое уменьшение количества больных. Теперь же ожидается рост новых случаев инфицирования.

По словам Райана, многие люди (особенно в Европе и Северной Америке) много времени проводили в помещениях. Происходило усиленное увеличение контактов, которое приведет к большему количеству новых случаев во многих странах.

Ведущая техническая эксперт ВОЗ Мария Ван Керхове тоже предостерегает, что после праздников «во многих странах ситуация ухудшится перед тем, как улучшиться». Она призывает соблюдать социальную дистанцию и ограничения.

За последнюю неделю по всему миру, кроме Юго-Восточной Азии, наблюдался рост количества больных. На Европу приходится треть новых случаев. В целом же за неделю в мире зафиксировали 5 млн случаев коронавируса и 85 тысяч смертей.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 13 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 7 тысяч 925 человек. Также 10 тысяч 192 пациента выздоровели, а 162 — умерли от осложнений.