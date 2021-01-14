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В Украине за минувшие сутки, 13 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 7 тысяч 925 человек. Также 10 тысяч 192 пациента выздоровели, а 162 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала пандемии в Украине подтвердили 1 миллион 138 тысяч 764 случаев инфицирования. Из них 837 тысяч 63 пациента выздоровел и 20 тысяч 376 умерли от осложнений коронавирусной болезни.
Больше всего больных обнаружили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Напомним, коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №4» Николаева планирует предоставлять платные услуги по проведению ИФА-тестов на коронавирус.
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В Украине за минувшие сутки, 13 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 7 тысяч 925 человек. Также 10 тысяч 192 пациента выздоровели, а 162 — умерли от осложнений.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала пандемии в Украине подтвердили 1 миллион 138 тысяч 764 случаев инфицирования. Из них 837 тысяч 63 пациента выздоровел и 20 тысяч 376 умерли от осложнений коронавирусной болезни.
Больше всего больных обнаружили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Напомним, коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №4» Николаева планирует предоставлять платные услуги по проведению ИФА-тестов на коронавирус.