В Украине за минувшие сутки, 13 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 7 тысяч 925 человек. Также 10 тысяч 192 пациента выздоровели, а 162 — умерли от осложнений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии в Украине подтвердили 1 миллион 138 тысяч 764 случаев инфицирования. Из них 837 тысяч 63 пациента выздоровел и 20 тысяч 376 умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Больше всего больных обнаружили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Напомним, коммунальное некоммерческое предприятие «Городская больница №4» Николаева планирует предоставлять платные услуги по проведению ИФА-тестов на коронавирус.