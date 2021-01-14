По состоянию на 10:00 14 января в Николаевской области зарегистрировано 490 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из всех 35719 (+490) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 24152 (+274)

Первомайск - 1191 (+21)

Южноукраинск - 1215 (+41)

Вознесенск - 896 (+32);

Очаков - 587 (+36)

Арбузинский район - 358 (+22);

Баштанский район - 517;

Березанский район - 447 (+1)

Братский район - 310 (+4)

Березнеговатский район - 221;

Веселиновский район - 326 (+1)

Витовский район - 1283 (+2)

Вознесенский район - 304 (+8);

Врадиевский район - 258 (+7);

Еланецкий район - 170 (+10);

Вознесенский район - 293 (+1)

Казанковский район - 389 (+6);

Кривоозерский район - 255 (+1)

Николаевский район - 472 (+2)

Новобугский район - 285;

Новоодесский район - 656 (+8);

Очаковский район - 279 (+10);

Первомайский район - 462 (+2)

Снигиревский район - 393 (+1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1518 (+8) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 398, всего выздоровели - 16322. Умерло всего от последствий COVID-19 - 580, за сутки - 10.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 7 тысяч 925 человек. Также 10 тысяч 192 пациента выздоровели, а 162 — умерли от осложнений.