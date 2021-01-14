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По состоянию на 10:00 14 января в Николаевской области зарегистрировано 490 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 35719 (+490) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1518 (+8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 398, всего выздоровели - 16322. Умерло всего от последствий COVID-19 - 580, за сутки - 10.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 7 тысяч 925 человек. Также 10 тысяч 192 пациента выздоровели, а 162 — умерли от осложнений.
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По состоянию на 10:00 14 января в Николаевской области зарегистрировано 490 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
Из всех 35719 (+490) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1518 (+8) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 398, всего выздоровели - 16322. Умерло всего от последствий COVID-19 - 580, за сутки - 10.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 13 января, коронавирусное заболевание обнаружили у 7 тысяч 925 человек. Также 10 тысяч 192 пациента выздоровели, а 162 — умерли от осложнений.