Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после окончания локдауна в Украине с 25 января вернут адаптивный карантин.

Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1», пишет «Новое время».

— У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений с 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений, - сообщил Максим Степанов.

По его словам, карантин, действующий до 24 января, прекращать не будут. Также не планируют продлевать ужесточенные запреты.

— В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать - прим.) нет мысли. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии, - подчеркнул министр.

Напомним, что с 8 января по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.