В четверг, 14 января, в Украине вступил в силу закон о штрафах для бизнеса за игнорирование их клиентами и персоналом масочного режима.
Закон об изменениях закону Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения был принят Верховной Радой в декабре 2020 года и обнародован в газете Голос Украины во вторник,13 января.
Штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400−5100 гривен) предусматривается:
В законе подчеркивается, что при выявлении нарушителя представитель бизнеса должен сделать устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты, прекратить обслуживание или вызвать представителя полиции с сообщением об административном правонарушении.
Напомним, что с 8 января по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.
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В четверг, 14 января, в Украине вступил в силу закон о штрафах для бизнеса за игнорирование их клиентами и персоналом масочного режима.
Закон об изменениях закону Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения был принят Верховной Радой в декабре 2020 года и обнародован в газете Голос Украины во вторник,13 января.
Штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400−5100 гривен) предусматривается:
В законе подчеркивается, что при выявлении нарушителя представитель бизнеса должен сделать устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты, прекратить обслуживание или вызвать представителя полиции с сообщением об административном правонарушении.
Напомним, что с 8 января по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.