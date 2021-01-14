В четверг, 14 января, в Украине вступил в силу закон о штрафах для бизнеса за игнорирование их клиентами и персоналом масочного режима.

Закон об изменениях закону Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения был принят Верховной Радой в декабре 2020 года и обнародован в газете Голос Украины во вторник,13 января.

Штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400−5100 гривен) предусматривается:

за допуск лица в общественные здания, помещения, где осуществляется обслуживание, и общественный транспорт без защитных масок или респиратора, закрывающих нос и рот;

за обслуживание потребителей без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

В законе подчеркивается, что при выявлении нарушителя представитель бизнеса должен сделать устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты, прекратить обслуживание или вызвать представителя полиции с сообщением об административном правонарушении.

Напомним, что с 8 января по всей Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней.