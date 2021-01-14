Депутаты Николаевского городского совета намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также Верховной Раде и Кабинету министров в связи с ситуацией, сложившейся вокруг уровня заработных плат работников учреждений культуры, которые уравняли вне зависимости от должности и уровня квалификации сотрудников.

Соответствующий проект решения сессии горсовета опубликован на официальном сайте мэрии Николаева, - сообщают НикВести.

Согласно закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года №1774-VIII изменена суть и структура минимальной заработной платы, по которому она перестала быть оплатой только простого неквалифицированного труда, а в ее состав фактически включено большинство доплат и надбавок, и определено, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января календарного года является расчетной величиной зарплат, в частности и базовой ставки I тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. При этом, законом Украины «Об оплате труда» установлено, что размер зарплаты работника за полностью выполненную месячную норму труда не может быть ниже минимальной заработной платы.

В документе говорится, что госбюджетом на 2021 году предусмотрено повышение размера минимальной заработной платы до 6 тысяч гривен без изменений в методике расчета должностного оклада - тарифной ставки работника I тарифного разряда Единой тарифной сети.

Это, говорится в обращении, несет в себе ряд угроз, обуславливая на практике социальную несправедливость в вопросе оплаты труда, критическое падение престижности самого труда работников коммунальных учреждения культуры, поскольку их должностные оклады рассчитываются согласно постановления Кабмина от 18 октября 2005 года №745 «Об упорядочении условий труда работников культуры на основе Единой тарифной сетки, исходя из размера должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, установленного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (2270), а не в размере минимальной заработной платы».

«В связи с этим в коллективах коммунальных учреждений, которые имеют статус общегосударственного значения, сложилась крайне сложная ситуация из-за принятого принципа «уравняловки», поскольку работники неквалифицированного труда (уборщики служебных помещений, сторожи) и высококвалификованный персонал (инженеры, зоотехники) получают с учетом доплат и надбавок практически одинаковую зарплату. Даже если осуществляется доплата специалистам, она уравнивается с минимальной заработной платой», - говорится в документе.

Отмечается, что такая проблема возникла в многих учреждениях культуры коммунальной собственности, из-за чего их руководители лишены любых рычагов влияния на своих сотрудников.

«Обесценивание квалифицированного труда, отсутствие мотивации и перманентное недовольство и возмущение специалистов приводит к прогрессирующему оттоку квалифицированных кадров», - отмечается в обращении.

В связи с этим, депутаты намерены просить президента, парламент и правительство решить проблему с «уравняловкой» в оплате труда работников разной квалификации, обеспечить социально справедливую оплату труда работников коммунальных учреждений культуры путем определения должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки на уровне минимальной зарплаты, установленной на соответствующий календарный год.

Этот вопрос обсуждался 12 января на заседании планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета. Там выступил депутат от «Пропозиции» Владимир Топчий, который является директором коммунального учреждения «Николаевский зоопарк».

— Я понимаю, что результата может и не быть, но молчать и не говорить об этом мы не можем. Я говорю о том, что с 1 января во всех учреждениях культуры зарплата 6 тысяч гривен у всех. И у дворника, и у главного бухгалтера, и у зоотехника. Во всех учреждениях культуры зарплата 6 тысяч гривен. И если я как директор хочу кому-то доплатить за хорошую работу, дать проценты, то эти проценты тонут в этих 6 тысячах гривен. Ко мне приходит сотрудник и говорит: «Я хорошо работал, вы мне сказали убирать вот это, вот это и вот это, и вы мне обещали доплатить». Я говорю «Да, я тебе доплатил». А вот человек ничего не делал, бездельничал, не работал. И мы получаем расчетки, и зарплата у них одинаковая - 6 тысяч гривен. Главный бухгалтер получает расчетку, и у нее тоже 6 тысяч гривен. Таким образом мы уничтожаем культуру. Это чистый популизм, вот эти 6 тысяч гривен, которые сейчас просто, как собакам бросило правительство, учреждениям культуры. Мы погубим эту отрасль. Ко мне приходит молодой парень и спрашивает: «Зоотехник нужен?». Нужен. Какая зарплата? 6 тысяч гривен. Он говорит: «Я учился, я получил диплом, и я буду получать зарплату, как дворник, 6 тысяч гривен?». Люди, которые отработали 20, 30 лет, имеют опыт и образование - уйдут. Это касается не только зоопарка. Поговорите с Захаровой (директор ДК «Молодежный, - прим.), что творится у нее. Мы не должны это оставить без внимания. Я прошу на сессии обратиться, надо этот вопрос решать. У нас нет никаких рычагов управления, у руководителя предприятия сейчас. Абсолютно поголовная уравняловка. Ну как может человек работать, зачем получать высшее образование, стараться, учиться, если дворник 6 тысяч гривен и главный бухгалтер 6 тысяч гривен? Но это же невозможно. Сегодня работают одни пенсионеры. Завтра работать будет некому. Это в учреждениях культуры, у бюджетников. Мы повышаем минимальный уровень зарплаты, но не меняется тарифная сетка, - сказал Владимир Топчий.

Ранее сообщалось, что директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий пожаловался, что после того, как 1 января в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен, в его учреждении «минималку» придется выплачивать всем сотрудникам, дословно «от главного специалиста до дворника».