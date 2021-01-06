Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий пожаловался, что после того, как 1 января в Украине минимальная зарплата выросла до 6 тысяч гривен, в его учреждении «минималку» придется выплачивать всем сотрудникам, дословно «от главного специалиста до дворника».

Такую информацию он опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что подобная ситуация ждет и другие учреждения культуры, поскольку для этой сферы повышение минимадьной зарплаты совершенно не гарантирует повышение уровня должностного оклада, которые формируются на основании минимального размера должностного оклада и междолжностных тарифных коэффициентов.

— Минимальную зарплату необходимо согласовывать с первым разрядом единой тарифной сетки, который равен 2670 гривен. До 12 разряда все оклады меньше 6 тысяч гривен, а у кого больше, к примеру, оклад главного бухгалтера 6704 гривен, после уплаты налогов на руки все равно меньше 6 тысяч, и так же до минималки будет доплата. Зачем учиться, зачем нести ответственность? Неужели те, кто принимал это фарисейское решение, не понимал, что это окончательно погубит «культуру» в стране. С этим вопросом я уже обращался к Премьер-министру Украины, и получил ответ, написанный очевидно по его поручению, о фазах Луны в дневное время за околицей Варваровки. Ни о чем. Уважаемый Александр Федорович, депутаты городского совета, необходимо обращение к Президенту страны. Нужно спасать культуру, - сказано в сообщении.

C 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.