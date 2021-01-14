Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились встретиться в Киеве в конце января на фоне обострения отношений между двумя странами.

Об этом рассказал Дмитрий Кулеба, пишет «Европейской правде».

По словам украинского министра, визит Сийярто уже согласован и ожидается до конца января. Также Кулеба заверил, что Венгрия остается для Украины «важным партнером и близким соседом».

— Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения, - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).