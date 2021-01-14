Для Украины по состоянию на 14 января открытыми остаются 83 страны мира, несмотря на пандемию коронавируса. По сравнению с концом прошлого года, к этому списку добавились еще около 20 стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что при этом необходимо соблюдать правила и гарантии безопасности.

– Сейчас в мире 83 страны куда, несмотря на все ограничения из-за пандемии, могут въехать граждане Украины. По состоянию на конец прошлого года это было около 60 стран. Министерство иностранных дел и в дальнейшем работать, чтобы на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы имели возможность путешествовать мира, - отметил Кулеба.

Напомним, более 40 стран мира запретили въезд на свою территорию для путешественников из Великобритании из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса.