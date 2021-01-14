Африканский Союз (АС) получил 270 млн доз вакцин от коронавируса. Они получили вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом сообщает BBC.

Президент Южно-Африканской Республики и глава АС Сирил Рамафоса заявил, что все дозы будут использованы в 2021 году, но их недостаточно, чтобы вакцинировать весь регион.

Еще около 50 млн доз препаратов направят в середине 2021 года. Также регион ожидает еще около 600 млн доз от компании COVAX, которая помогает с вакцинами странам с низким уровнем доходов.

По словам Рамафоса, для населения 1,3 миллиарда человек и при условии, что каждому человеку нужно две прививки, Африка потребует около 2,6 миллиарда доз.

Напомним, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в четверг в Ухань — административный центр центральной китайской провинции Хубэй.