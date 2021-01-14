Максим Дырдин

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Максим Дырдин призвал коллег поддержать президентский закон о сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Нардеп отметил, что сегодня данный законопроект был одобрен Комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики. Максим Дырдин также отметил, что во время рассмотрения данного законопроекта на заседании комитета представители партии «Слуга Народа» его поддержали, в то время как нардепы от «ОПЗЖ», «Батьківщини», «Голоса» и «Европейской Солидарности» либо воздержались от голосования, либо не принимали в нем участия.

— Бесспорно, это будет историческое решение, о котором говорили депутаты не одного созыва, начиная со времен президентства Кучмы, однако никто не решался его принять, — отметил Максим Дырдин.

Напомним, что вопрос о сокращении количества депутатов Верховной Рады выносился на Всеукраинский опрос, который по предложению Президента Зеленского проводился 25 октября в день местных выборов.

Также отметим, что в Верховном Совете Украинской советской социалистической республики до 1989 года было 650 депутатов. В 1989 году их количество сократили до 450.

Верховная Рада 28 июня 1996 года

Во время принятия Конституции уже независимой Украины данная цифра в 450 народных избранников была официально в ней закреплена. Такое количество депутатов обуславливалось тем, что на момент принятия Конституции в Украине проживало около 45 миллионов человек.

Леонид Кучма в день всеукраинского референдума 16 января 2000 года

Впервые вопрос об уменьшении количества народных избранников поднимался еще в 2000 году, когда по инициативе тогдашнего президента Леонида Кравчука в Украине провели всенародный референдум. Тогда за уменьшение количества депутатов Рады до 300 человек проголосовало 89,91% принявших участие в референдуме украинцев. Однако, эта и многие другие поправки к конституции так и не были в последующем одобрены и приняты Верховной Радой Украины.