В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в Офисе президента.

Как сообщает издание, вопросы звучат так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

Всеукраинский опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, не будет иметь прямых юридических последствий.