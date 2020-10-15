В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в Офисе президента.
Как сообщает издание, вопросы звучат так:
Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.
Всеукраинский опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, не будет иметь прямых юридических последствий.
|
Про вкрай важку ситуацію в Єланецькому районі через поширення коронавірусуТатьяна Демченко
|
Учителю, хто ми?Тарас Кремінь
В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источник в Офисе президента.
Как сообщает издание, вопросы звучат так:
Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.
Всеукраинский опрос, который предложил провести президент Владимир Зеленский в день местных выборов, не будет иметь прямых юридических последствий.