Венгрия договорилась с китайской фармацевтической компанией Sinopharm о закупке их вакцины от коронавируса. Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что первая партия может включать до миллиона доз.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Гуляша, сроки доставки вакцины Sinopharm зависят от того, как быстро венгерские органы здравоохранения ее санкционируют.

Он также добавил, что поставки COVID-вакцин в рамках программы Европейского союза прибывали в страну слишком медленно до 100 тысяч доз в день. Из-за этого Венгрия продолжит переговоры с Россией и Китаем о дополнительных закупках вакцин.

По состоянию на четверг в Венгрии зафиксировали более 347 тысяч случаев коронавируса, из которых 11066 человек умерли. Еще более 5 тысяч человек госпитализированы.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предостерегают, что второй год пандемии коронавируса может быть «даже сложнее» первого из-за динамики передачи и появления новых штаммов вируса.