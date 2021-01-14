Соединенные Штаты изменили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе и украинцев.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Теперь граждане должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан в течение трёх дней до вылета до вылета в страну. Его можно предоставить в бумажной или электронной форме. Кроме этого, рекомендуется сдать повторный тест на COVID в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней. Такие правила вступят в силу уже с 26 января.

Ранее сообщалось, что санкции США против нескольких граждан Украины не привели к напряженности в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Украиной.