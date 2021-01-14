Санкции США против нескольких граждан Украины не привели к напряженности в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами и Украиной.

Об этом на брифинге в четверг, 14 января, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Корреспондент.

— Нет, мы его не ощущаем. Потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина как государство вмешивалось во внутренние дела США. Этого не было, нет и никогда не будет. А действия отдельных лиц должны рассматриваться как действия отдельных физических лиц, - сказал Дмитрий Кулеба.

При этом он подчеркнул, что США во всех коммуникациях по этому вопросу отмечают, что имеют основания подозревать указанных лиц в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.

— Это очень важно отметить, чтобы в информационном пространстве и в общественном мнении Соединенных Штатов не формировалась мнение, что это украинцы от имени украинского государства что-то делали, - добавил Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что все люди, которые пытались повлиять на внутренне политические процессы в США, должны были осознавать последствия подобных шагов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины. В сенционный список попали нардеп Александр Дубинский, а также другие люди, связанные с «пленками Деркача».

Президент Владимир Зеленский и его Офис не будут реагировать на американские санкции против представителя его же партии «Слуга народа» в парламенте Александра Дубинского.