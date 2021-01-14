Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил сайт Ukraine.ua, который призван популяризировать Украину в мире.

Презентация сайта состоялась во время онлайн-брифинга, передаёт издание LB.ua.

На сайте есть разделы Explore, Invest и Study, которые помогут познакомиться с Украиной онлайн и принять решение о посещении, инвестировании или учёбе в стране. Министр рассказал, что это подарок Украине к 30-летию независимости.

— Это подарок МИД Украины в 2021 году, когда наше государство празднует 30-летие своей независимости. Нам удалось получить под контроль и управление государства, а не частных лиц или компаний, интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине. В основе сайта визуальный бренд Ukraine NOW. Мы будем качественно и профессионально поддерживать этот ресурс, – заявил Дмитрий Кулеба.

Также планируется открыть еще один раздел Happening now, где будет размещаться информация обо всех ключевых событиях, которые происходят в Украине, в частности, фестивали, форумы, культурные, книжные и другие мероприятия.

— Сайт Ukraine.ua должен стать магнитом для иностранного туриста, бизнесмена и студента. Все это для того, чтобы привлекать в Украину дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире и укреплять ее авторитет, – сказал глава МИД.

Он отметил, что ранее подобные сайты появлялись как частная инициатива, и им не хватало постоянства и стабильности.

— То есть угасал интерес, и сайт умирал, стабильного официального окна в Украине в онлайн-пространстве не было. Теперь такое окно есть, и мы гарантируем его стабильное развитие, потому что управление этим сайтом и доменом Ukraine.ua будет осуществлять Украинский институт МИД, – добавил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины по состоянию на 14 января открытыми остаются 83 страны мира, несмотря на пандемию коронавируса.