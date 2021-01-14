Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приветствовал решение ЕСПЧ по иску «Украина против России» в отношении Крыма.

— Поздравляю с важной победой Украины против России в Европейском суде по правам человека. Когда еще при нашей каденции мы подавали иски против агрессора, никаких сомнений не было о настоящей роли российских вооруженных сил в захвате Крыма и нарушениях прав человека на полуострове, — написал Петр Порошенко в Facebook. — Теперь это официально установлено ЕСПЧ, как и признано Россию оккупационными властями в Крыму. Время эффективно использовать решение ЕСПЧ для укрепления фронта санкций против РФ, — считает Петр Порошенко.

Пятый президент убежден — любая юридическая фиксация нарушений России и ее агрессии против Украины является важной и приближает день освобождения оккупированных территорий.

— Результат всегда приносят только стратегические подходы и государственное видение, а не близорукость и дилетантство! — отмечает Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что австрийское архитектурное бюро «Coop Himmelblau» принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе. Украина серьезно изучает вопрос введения санкций.

Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.