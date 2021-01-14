Александр Лукашенко подписал поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Беларуси, согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.

Об этом в четверг, 14 января, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на администрацию главы государства.

Теперь за вывешивание бело-красно-белых флагов и соответствующей протестной атрибутики жителей страны будут штрафовать на 580 белорусских рублей (около 16,5 тысячи российских рублей). Для юридических лиц эта сумма установлена в несколько раз выше - 1740 белорусских рублей (около 49,5 тысячи российских).

Новые меры административной ответственности будут применяться с 1 марта. Поправки были разработаны администрацией президента. Новый кодекс позиционируется как имеющий «предупредительной и профилактической» характер работы с правонарушениями.

Напомним, в Беларуси за время протестов, которые начались после объявления результатов выборов президента в августе, количество граждан, задержанных силовиками, достигло 29 тысяч 940 человек.