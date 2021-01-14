Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что среди предпринимателей, которые митинговали против локдауна 12 января находились «политические деятели», специально нагнетающие настроения горожан.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— На митинге, кроме предпринимателей, еще присутствовали... назовем их «политические деятели». Если их можно так назвать. Которые угрожали «вынести власть из этого здания». Угрожатели такие. На самом деле, некоторые из этих угрожателей даже мусор после себя не убрали и вообще не могут с собой справиться, а уже собрались заменять власть. И вообще, все горожане дают долю доверия во время выборов. Эти люди даже этот этап не прошли, а некоторые даже не подавались, понимая свои перспективы, — сказал Александр Сенкевич.

Он попросил предпринимателей быть осмотрительным и доверять тем, кто на самом деле хочет защитить их права.

— Чтобы было понимание, кто играет на ваших болях, проблемах. Чтобы это были люди, которые действительно разделяют их, поддерживают вас, а не играют на ваших интересах, используя вас, как мясо. Я всегда был и буду открыт для людей. Если я нахожусь на рабочем месте, всегда выхожу к людям, если это имеет смысл, — сказал мэр.

Он также добавил, что всегда пытается помогать среднему и малому бизнесу в Николаеве, поскольку они наполняют бюджет города.

Напомним, во вторник, 12 января, в Николаеве на площади перед городским советом прошла акция предпринимателей против локдауна и ужесточения карантинных ограничений.