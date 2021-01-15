Укравтодор предупреждает о возможном гололеде не дорогах в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Сообщается, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, где последние сутки выпадали или идут осадки, покрытие местами заснеженное (Волынская, Донецкая, Киевская, Львовская, Ровенская, Черкасская области), местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.

Сообщается, что в регионах выполняются работы по расчистке проезжей части от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен. Дорожные организации задействовали в работу 1410 единиц техники и 1881 сотрудника.

Ранее сообщалось, что в селе Пересадовка под Николаевом грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту, застряв там из-за гололеда.