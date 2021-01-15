Североатлантический Альянс обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе. Также Российская Федерация усиливает присутствие в Африке, на Ближнем Востоке, в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет РБК-Украина.

— Реальность такова, что мы наблюдаем рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки. И это вызывает большую озабоченность, — заявил Йенс Столтенберг.

Он заявил, что НАТО очень внимательно следит за наращиванием российской военной мощи.

— Это также причина, по которой НАТО повысила готовность сил. Мы адаптируем НАТО в ответ на большую активность Россию, которая вкладывает большие средства в новую военную технику, а также увеличивает свое военное присутствие вдоль наших границ, в том числе в Северной Африке и в Ливии, — отметил генсек Альянса.

Напомним, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против РФ о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму.