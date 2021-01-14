Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Украины против РФ о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Новое время.

«Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу частично приемлемой. Решение будет принято позже», — говорится в заявлении суда.

В заявлении указывается, что суд установил наличие достаточных доказательств, что Россия осуществила эффективный контроль над Крымом в период спора, а именно с 27 февраля до 18 марта 2014 года.

Суд согласился с тем, что Крым остался под российской юрисдикцией после 18 марта 2014 года.

Ранее стало известно, что Среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции в 2021 году станут вопросы Крыма и Донбасса.