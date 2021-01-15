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В пятницу, 15 января, правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.
Информацию корреспонденту НикВести подтвердил городской голова Александр Сенкевич.
Как пишет Преступности.НЕТ обыски также проходят дома у фигурантов дела в рамках уголовного производства по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).
Чиновников подозревают в хищении средств при обустройстве детских садов и семейных амбулаторий.
Отмечается, что полицейские пришли домой к начальнику управления Григория Патоки, но домовладелец решил сделать вид, будто дома никого нет. Чтобы избежать вероятной потери возможных доказательств сотрудники полиции приняли решение выломать дверь в жилище.
Ранее сообщалось, что начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока пять лет подряд не указывает в своих декларациях никакого жилья.
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В пятницу, 15 января, правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.
Информацию корреспонденту НикВести подтвердил городской голова Александр Сенкевич.
Как пишет Преступности.НЕТ обыски также проходят дома у фигурантов дела в рамках уголовного производства по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).
Чиновников подозревают в хищении средств при обустройстве детских садов и семейных амбулаторий.
Отмечается, что полицейские пришли домой к начальнику управления Григория Патоки, но домовладелец решил сделать вид, будто дома никого нет. Чтобы избежать вероятной потери возможных доказательств сотрудники полиции приняли решение выломать дверь в жилище.
Ранее сообщалось, что начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока пять лет подряд не указывает в своих декларациях никакого жилья.