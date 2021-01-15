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В Николаеве группа водолазов обследовала дно акватории реки Ингул в районе Нижней Набережной на наличие предметов, которые могут травмировать людей в ходе крещенских купаний.
Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.
Из воды обычно достают железо, битое стекло, бутылки, камни — до 15 килограммов мусора за час погружения.
— 19 января празднуют Крещение. Люди идут купаться, ныряют и могут травмироваться. Мы чистым дно каждый год, - рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александр Герасименя.
Таких мест, где происходит очистка дна, в Николаеве пять: район Нижней Набережной, Корабельный район, Намыв и два места в районе Яхт-клуба.
Предлагем вспомнить, как николаевцы отмечали Крещение в 2020 году.
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В Николаеве группа водолазов обследовала дно акватории реки Ингул в районе Нижней Набережной на наличие предметов, которые могут травмировать людей в ходе крещенских купаний.
Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.
Из воды обычно достают железо, битое стекло, бутылки, камни — до 15 килограммов мусора за час погружения.
— 19 января празднуют Крещение. Люди идут купаться, ныряют и могут травмироваться. Мы чистым дно каждый год, - рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александр Герасименя.
Таких мест, где происходит очистка дна, в Николаеве пять: район Нижней Набережной, Корабельный район, Намыв и два места в районе Яхт-клуба.
Предлагем вспомнить, как николаевцы отмечали Крещение в 2020 году.