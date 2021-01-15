По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство разрабатывает механизм, который будет фиксировать цену на газ на год.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

— Государственная компания Нафтогаз и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену, – сказал Денис Шмыгаль.

По словам премьера, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 гривен за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в Украине заработал рынок газа и именно биржа регулирует цены. Однако на рынке, по его словам, есть злоупотребления, в связи с чем правительство ограничит предельную цену на газ.

— Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 гривен за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение, – отметил министр.

Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что АМКУ и профильные министерства проверят факты возможного злоупотребления на рынке газа. Также разрабатывается механизм регулирования тарифов на доставку газа.

Напомним, что во вторник, 12 января, Денис Шмыгаль обратился к Службе безопасности Украины с просьбой разобраться с причинами протестов, которые охватили Украину после роста тарифов на газ и коммунальные услуги.